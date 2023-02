Zürcher Schauspielhaus sucht ab 2024 neue Intendanz

Das Zürcher Schauspielhaus bekommt ab 2024 eine neue Leitung. Nach intensiven Gesprächen sei der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, den Vertrag der beiden Intendanten Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg nach fünf Jahren auslaufen zu lassen, teilte das Schauspielhaus am Montag mit. Die Spielzeit 2023/24 wird daher ihre letzte sein. In den nächsten Wochen will das Theater die Suche nach einer neuen Intendanz in die Wege leiten.