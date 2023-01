ABBA-Mastermind Ulvaeus sieht komponierende KI am Vormarsch

ABBA-Musiker Björn Ulvaeus glaubt, dass künstliche Intelligenz mit der Zeit bessere Musik als viele Menschen schreiben kann. Bei der Innovationskonferenz DLD in München verwies er am Freitag darauf, dass 2022 täglich bis zu 100.000 Songs zum Streamingdienst Spotify gekommen seien. "Denken sie nicht, dass künstliche Intelligenz in der Lage sein wird, besser Musik als viele dieser 100.000 täglichen Songs zu schreiben? [...] Es wird passieren. Ich befürchte, es wird passieren."