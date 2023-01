Musical-Adaption von Christa Wolfs "Der geteilte Himmel"

Christa Wolfs deutsch-deutsche Erzählung "Der geteilte Himmel" kommt als Musical auf die Bühne. Am Mecklenburgischen Staatstheater wird derzeit die Uraufführung am 20. Jänner vorbereitet, wie eine Theatersprecherin am Dienstag sagte. Das Buch "Der geteilte Himmel", das 1963 in der DDR erschien, gilt als ein Schlüsselwerk der deutschen Nachkriegsliteratur.