"Stranger Things" und "The Gray Man" sind Netflix-Jahreshits

Die vierte Staffel der Mystery-Serie "Stranger Things" und der Action-Thriller "The Gray Man" mit Ryan Gosling sind die beliebtesten Netflix-Produktionen des Jahres. Dies teilte der führende Streaminganbieter am Dienstag (Ortszeit) mit. Dahinter kommen die erste Staffel der Comedy-Horror-Serie "Wednesday" und der Film "The Adam Project" mit Ryan Reynolds. Bei den nicht-englischsprachigen Serien schaffte es die deutsche Sisi-Serie "Die Kaiserin" auf Platz sieben.