Unternehmer Würth ist Käufer von Max-Beckmann-Rekordgemälde

Der Unternehmer Reinhold Würth ist der Käufer des Gemäldes "Selbstbildnis gelb-rosa" von Max Beckmann, das Anfang Dezember für den deutschen Rekordpreis von 20 Millionen Euro in Berlin versteigert wurde. Das Bild solle in einem seiner Museen ausgestellt werden, sagte Würth dem "Handelsblatt" aus Düsseldorf laut Mitteilung vom Donnerstag. "Früher oder später wird es in unseren Ausstellungen auftauchen, da kann es sich jeder kostenlos anschauen."