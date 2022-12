Ramazzotti gastiert im April zum Saisonausklang in Ischgl

Italiens Pop-Superstar Eros Ramazzotti wird im April die Wintersaison im Tiroler Ischgl konzertmäßig beenden: Der 59-jährige Römer, der in seiner jahrzehntelangen Karriere weltweit über 70 Millionen Tonträger verkauft hat, gastiert am 30. April im Rahmen des "Top of Mountain Closing Concert" auf der 2.320 Meter hoch gelegenen Idalp, teilten die Veranstalter am Freitag mit.