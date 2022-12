Die am 5. September 1935 geborene María de la Concepción, genannt Maya, war die erste Tochter von Pablo Picasso und Marie-Thérèse Walter, die er 1927 kennengelernt hatte. Ihre Geburt krempelte das Leben des Künstlers, der insgesamt vier Kinder hatte, komplett um.

"Sie ist die einzige Person auf der Welt, die ich kenne, die nicht von Pablo Picasso, sondern von 'Papa' sprach. (...) Ich glaube, das zeugt von der außergewöhnlichen Beziehung, die sie zu ihm hatte", sagte Olivier Widmaier Picasso, Sohn von Maya Ruiz-Picasso, der AFP.

Maya Ruiz-Picasso ist derzeit Gegenstand einer Doppelausstellung im Picasso-Museum in Paris, die sich mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater sowie mit ihrer Schenkung an den französischen Staat befasst. "Maya mit Puppe" (1938), "Maya mit Puppe und Pferd" (1938), "Maya im Matrosenanzug" (1938) oder "Maya mit Schiff" (1938) sind einige der farbenfrohen Porträts der kleinen Maya, die derzeit in Paris zu sehen sind.

Ende September 2021 hatte Maya Frankreich mehrere bis dahin unveröffentlichte Werke ihres 1973 verstorbenen Vaters geschenkt, darunter "Kind mit Schnuller, das unter einem Stuhl sitzt". Das in Schwarzweiß gehaltene Gemälde von 1938 zeigt vermutlich Maya, die sich unter dem Möbelstück versteckt, und könnte ein düsterer Vorbote des heraufziehenden Weltkriegs gewesen sein.

Maya Ruiz-Picasso war Mutter von drei Kindern. Im Jahr 2023 werden Frankreich und Spanien mit mehreren Ausstellungen in beiden Ländern des 50. Todestages von Pablo Picasso gedenken.