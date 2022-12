Dorotheums-Rekord: 2022 über 200 Mio. Euro Auktionsumsatz

Das Wiener Auktionshaus Dorotheum meldet für 2022 ein Rekordergebnis mit über 200 Millionen Euro Jahresumsatz bei Auktionen. Dabei habe sich das laufend ausgebaute digitale Angebot "einmal mehr als große Stärke" erwiesen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Auch sonst ging man auf Expansionskurs: 2022 wurde der Standort Deutschland mit seinen Niederlassungen in Düsseldorf und München um eine Repräsentanz in Hamburg erweitert.