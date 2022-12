40. "Asterix"-Band kommt 2023

Gute Nachrichten für "Asterix"-Fans: Der kleine Gallier bekommt 2023 ein neues Abenteuer. Der 40. Band der weltweit erfolgreichen Comicreihe soll am 26. Oktober erscheinen, teilte der Egmont Verlag in einer Aussendung mit. Mit Fabrice Caro alias Fabcaro ist zudem ein neuer Autor mit an Bord, der neben Zeichner Didier Conrad die Geschichte gestalten wird.