Sanyal und Sträßle neu in der Bachmann-Preis-Jury

Beim Wettlesen um den Bachmann-Preis gibt es zwei Veränderungen in der Jury. Die österreichische Autorin Vea Kaiser und der deutsche Literaturkritiker Michael Wiederstein scheiden auf eigenen Wunsch aus. An ihrer Stelle kommen die Kulturwissenschafterin, Journalistin und Schriftstellerin Mithu Sanyal ("Identitti") aus Deutschland, sowie der Schweizer Literaturwissenschafter und Kritiker Thomas Sträßle in die Jury, hieß es heute in einer Aussendung des ORF.