Scharfe Kritik an "Abwahl" der Kunsthalle Wien-Leitung

Anfang Dezember wurde bekannt, dass das Zagreber Kollektiv "What, How & for Whom", das derzeit die Kunsthalle Wien leitet, aus dem Rennen für eine Verlängerung ab Juni 2024 ist. Aus Protest gegen diese "Abwahl" legt nun Aufsichtsrat Boris Marte sein Mandat zurück, wie er gegenüber der APA bekannt gab. "Die Abwahl des leitenden Kuratorinnenkollektivs verstößt gegen meinen Begriff von kulturpolitischer Ethik", so der Vorstandsvorsitzende der Erste Stiftung.