Sammlung Würth und Expressionismus 2023 im Leopold Museum

Der Sammlung Würth sowie den Expressionisten Max Oppenheimer und Gabriele Münter gelten die Ausstellungsvorhaben des Leopold Museums in Wien für 2023. Gestartet wird jedoch mit Schiele in Tokio: Die Schau "Egon Schiele. From the Collection of the Leopold Museum" soll ab 26. Jänner im Tokyo Metropolitan Art Museum die bisher umfassendste und repräsentativste Ausstellung von Highlights der Sammlung Leopold in Asien sein, heißt es aus dem Museum.