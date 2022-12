De Keersmaeker zeigte "Mozart/Concert Arias" in St. Pölten

Drei Jahrzehnte nach ihrer Uraufführung in Avignon erlebt die Produktion "Mozart/Concert Arias" der belgischen Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker ein bemerkenswertes Revival. Eindrücklich zu erleben war dies am Freitagabend beim Gastspiel des Opera Ballet Vlaanderen im Festspielhaus St. Pölten, am Samstag folgt ein zweiter Auftritt.