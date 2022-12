Leitungsteam WHW der Kunsthalle Wien wird nicht verlängert

Die Kunsthalle Wien bekommt eine neue künstlerische Leitung. Denn das gegenwärtige Leitungsteam, das Zagreber Kollektiv "What, How & for Whom", ist mit einer neuerlichen Ausschreibung der Position aus dem Rennen. Nach einer ersten Ausschreibung langten 20 Bewerbungen ein, die aber laut einer Aussendung "nicht den Kriterien entsprachen". Eine Entscheidung über die künftige Leitung soll nun voraussichtlich im März 2023 fallen.