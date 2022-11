Goebbels ließ bei Wien Modern abwesende Stimmen erklingen

Ein Gespräch beginnt oft unverhofft: So auch bei Heiner Goebbels' "A House of Call", das Samstagabend im Rahmen von Wien Modern das Volkstheater zum Klingen und Vibrieren brachte. Der deutsche Komponist und Regisseur hat für sein vor einem Jahr uraufgeführtes Stück Sprachaufnahmen aus 100 Jahren zusammengesammelt und sie in ein musikalisch mannigfaltiges Korsett gepackt. Selbst das Publikum wurde eingangs zum unwissentlichen Bestandteil.