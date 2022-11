Zu Beginn des Clips ist die Sängerin als Hexe verkleidet zu sehen. In dem Schwarz-Weiß-Video ist Carey von geschnitzten Halloween-Kürbissen umgeben und radelt auf einem Heimtrainer, während Kalenderblätter der letzten Oktobertage an ihr vorbeiziehen. Als der 1. November erreicht wird, ändert sich die Szene - und in dem nun bunten Video sitzt Carey in ihrem berühmten roten Weihnachtsanzug auf einem Rentier. Passend dazu setzt ihr Hit "All I Want For Christmas Is You" im Hintergrund ein.

Careys erstmals 1994 veröffentlichter Song gilt als Weihnachtspop-Klassiker und erreicht zuverlässig in jeder Adventzeit die Single-Charts. Mit "Fall In Love At Christmas" veröffentlichte die Sängerin 2021 zuletzt ein neues Weihnachtslied gemeinsam mit ihren Kollegen Khalid (24) und Kirk Franklin (52).