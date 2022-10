Künstler Elíasson lockt mit Spiegelplatten in die Wüste

Überdimensionale, aufrecht stehende Ringe und runde Spiegelplatten in der Wüstenlandschaft: Mit einer neuen Installation in Katar zieht der dänisch-isländische Künstler Ólafur Elíasson seine Fans an die arabische Halbinsel. "Schatten, die auf dem Meer des Tages reisen", heißt die Installation, die nun nördlich von Doha eröffnet wurde. Sie liegt in der rauen Subara-Wüste, wo Besucher sie schon aus der Ferne am Horizont erkennen können, so Elíasson.