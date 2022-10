Florian Reider gewinnt Joe Zawinul Prize der MUK-Privatuni

Der 26-jährige Pianist, Komponist und Arrangeur Florian Reider ist mit dem Joe Zawinul Prize 2022 der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) ausgezeichnet worden. Mit dem mit 3.000 Euro dotierten Projektstipendium will Reider sein bestehendes Jazz-Trio Full Crimp um ein neunköpfiges Kammerensemble erweitern und ein Album aufnehmen, hieß es in einer Aussendung der MUK am Dienstag.