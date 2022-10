Fotoinstallation: MQ zeigt Solidarität mit iranischen Frauen

Solidarität mit den Frauen im Iran beweist das Museumsquartier Wien derzeit mit einer Fotoinstallation der in Teheran geborenen Künstlerin Hoda Afshar. Sie wählte symbolstarke Bilder aus den sozialen Medien aus, die auf sechs Aufstellern am Vorplatz des Museumsquartiers präsentiert werden. Dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die im September in Polizeigewahrsam starb, folgten anhaltende Proteste gegen das Regime der Islamischen Republik.