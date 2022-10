Vereinigte Bühnen Wien arbeiten an neuem Falco-Musical

Austro-Popstar Falco wird Protagonist eines neuen Musicals: Die Vereinigten Bühnen Wien arbeiten laut einer Aussendung bereits an "Rock Me Amadeus - Das Falco-Musical", dessen Premiere voraussichtlich 2023 stattfinden und die nächste große VBW-Uraufführung in Wien darstellen soll. "Das Stück ist eine Hommage an den großen österreichischen Künstler, der bis heute aus der Popgeschichte nicht mehr wegzudenken ist", wird VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck zitiert.