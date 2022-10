Ein Sonnenuntergang, mehrere Porträts, Gesichter und Augen - neben John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr verewigte sich auch Sängerin Joan Baez auf dem Stück weißen Leinenstoff. Anstatt die Tischdecke zu waschen, stellte Joe Vilardi sie in seinem Schaufenster aus - aus dem sie kaum eine Woche später gestohlen wurde.

Mehr als 50 Jahre danach erhielt Vilardis Enkel, Michael Vilardi, einen Anruf aus Texas. "Es war eine Dame, die fragte, ob unsere Familie eine Cateringfirma in San Francisco habe, und ich hatte das Gefühl, dass sie etwas über das Tischtuch wusste", sagte Vilardi der Nachrichtenagentur AFP.

Es stellte sich heraus, dass der Bruder der Anruferin in Besitz des Tischtuchs war und nicht wusste, was er damit machen sollte, sagte Vilardi. Demnach hatte der Mann es als Bezahlung für eine Schuld von jemandem erhalten. Da es gestohlen war, konnte er es nicht verkaufen, und so überzeugte seine Schwester ihn, es seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Nun soll die Tischdecke in einer Online-Auktion versteigert werden. Das Auktionshaus Bonhams schätzt, dass sie bis zum Ende der Auktion am 19. Oktober bis zu 25.000 Dollar einbringen könnte.