Neue Energiesparmaßnahmen für Bundeskultureinrichtungen

Das Kulturministerium hat gemeinsam mit der Bundestheater Holding, den Bundesmuseen sowie der Österreichischen Nationalbibliothek einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, mit dem in den kommenden Monaten der Energieverbrauch reduziert werden soll. Konkret geht es um 13 Punkte, von der Raumtemperatur bis zur Außenbeleuchtung, die "beträchtliche Einsparungen" bewirken sollen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.