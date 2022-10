Robert Eggers plant "Nosferatu"-Film mit Bill Skarsgård

Schon länger plant US-Autor und Regisseur Robert Eggers ("The Northman", "The Witch") ein Remake des Vampir-Horrorfilms "Nosferatu" - nun hat er offenbar Darsteller für die Neuauflage des Stummfilm-Klassikers gefunden. Der Schwede Bill Skarsgård (32, "Es", "Eternals") ist für die Hauptrolle an Bord, wie das US-Filmportal "Deadline.com" am Freitag (Ortszeit) berichtete. Lily-Rose Depp, Tochter von Schauspieler Johnny Depp und Sängerin Vanessa Paradis, verhandelt um eine Rolle.