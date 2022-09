ORF zeigt Marc Elsbergs "Blackout" als Mini-Serie

Der 2012 veröffentlichte Thriller "Blackout - Morgen ist es zu spät" des Österreichers Marc Elsberg wurde ein in viele Sprachen übersetzter und millionenfach verkaufter Bestseller. Nun kommt die Verfilmung des Romans durch Oliver Rihs und Lancelot von Naso, die im Vorjahr beim Video-on-Demand-Anbieter Joyn Premiere hatte, ins heimische Fernsehen. ORF 1 zeigt die sechsteilige Mini-Serie in drei Doppelfolgen (20.15 Uhr und 21.05 Uhr) am 19. und 26. September und am 3. Oktober.