Melinda Nadj Abonji erhält diesjährigen Erich Fried Preis

Die Schweizer Autorin Melinda Nadj Abonji erhält den diesjährigen Erich Fried Preis. Sie wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am 20. November im Literaturhaus Wien entgegennehmen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Entscheidung über die Preisträgerin traf heuer Alleinjuror Klaus Merz, der Abonji in seiner Begründung als "langsame Brüterin" bezeichnete. Der Preis wird seit 1990 vergeben und vom Kulturministerium gestiftet.