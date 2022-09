Regisseur des Erotikfilms "Emmanuelle" gestorben

Der Regisseur des Erotikfilms "Emanuela" (Originaltitel: "Emmanuelle"), Just Jaeckin, ist nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilten seine Angehörigen am Dienstag mit. Jaeckin hatte Filmgeschichte geschrieben: Der Film von 1974, der die erotischen Abenteuer einer jungen Frau in Asien in Szene setzt, wurde 13 Jahre lang in Paris im Kino gezeigt. Jaeckin arbeitete auch als Modefotograf und besaß gemeinsam mit seiner Frau Anne eine Kunstgalerie in Paris.