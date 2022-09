Ehrungen für Ozawa und Janowitz bei Musiktheaterpreis

Dirigent Seiji Ozawa wird bei der Jubiläumsgala des Österreichische Musiktheaterpreises in Grafenegg für seine herausragenden Verdienste um das Musiktheater mit dem Sonderpreis für "Internationales Kulturengagement" geehrt. Das gaben die Organisatoren am Dienstagabend bekannt. In einer Botschaft bedankte sich Ozawa und kündigte an, dass seine Tochter Seira Ozawa den Preis stellvertretend für ihn entgegennehmen werde.