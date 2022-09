Filmfest Venedig beginnt: "Mein Gott, es ist fantastisch"

Julianne Moore, diesjährige Jury-Präsidentin des Filmfest Venedigs, hat sich beeindruckt vom diesjährigen Wettbewerb gezeigt. "Mein Gott, es ist fantastisch, oder?", sagte die 61-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Venedig. "Ich denke, die Filme im diesjährigen Wettbewerb sind außergewöhnlich." Sie habe mit dem Chef des Festivals über den Wettbewerb gesprochen: "Normalerweise sind es 20 Filme, dieses Jahr sind es 23. Da ist so viel Material."