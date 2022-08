Gruberova war am 18. Oktober 2021 im Alter von 74 Jahren in ihrer Wahlheimat Zürich gestorben. Sie galt über Jahrzehnte als Koloraturkönigin der Opernwelt, hatte an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt gesungen und konnte sich unter anderem mit dem Ehrentitel der österreichischen Kammersängerin schmücken. Nicht zuletzt war Wien für Gruberova eine künstlerische Heimat, stand sie doch rund 700 Mal in verschiedenen Rollen und Galas auf der Bühne der Staatsoper.

