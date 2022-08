Neuer "Minions"-Film in China mit anderem Ende

Wochen nach dem Kinostart in den USA ist der fünfte Teil von "Ich - einfach unverbesserlich" auch in die chinesischen Kinos gekommen - mit einer Änderung: In der chinesischen Version von "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" sind Superschurke Gru und seine Armee winziger Handlanger am Ende die Guten.