Überzeugende Premiere von "Kafka stirbt" in Innsbruck

Das experimentelle Theaterstück "Kafka umírá - Kafka stirbt" in der Regie von Max Simonischek hat Samstagabend an den Innsbrucker Kammerspielen seine Uraufführung gefeiert. Simonischek stellte in seinem "Kafka Präparat" die Sprache von Franz Kafka und die dahinterstehenden Ideen auf eindrucksvolle Weise aus und ließ zum Teil die Bedeutung in der Schwebe.