Bühne Baden startete Sommersaison mit "Im weißen Rössl"

Mit Ralph Benatzkys populärem Singspiel "Im weißen Rössl" ist die Bühne Baden am Freitagabend in die Sommersaison gestartet. In der Sommerarena gelang Regisseurin Isabella Gregor eine flotte und witzige Inszenierung, in der sich gebührlicher Kitsch und gebührende Ironie wohltuend die Waage hielten.