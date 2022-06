"Blickpunkte" ist Teil der Kulturhauptstadt-Programmlinie "Globallokal - Building the new World". Bis 2024 sammelt das Projektteam im Salzkammergut Material. Es geht um Menschen, Orte und Ideen in und aus der Region, um Entwicklungsmöglichkeiten für den ländlichen Raum sowie um soziale und ökologische Gerechtigkeit. Am Eröffnungsabend werden die Ergebnisse eines im Mai in Scharnstein abgehaltenen Kurzfilm-Workshops mit Bernhard Mayer und Paula Brücke vom Mies.Magazin präsentiert. Weiters am Programm des Pop-up-Festivals stehen Positionen aus Deutschland, Mexiko und ein vor dem Krieg entstandener Film aus der Ukraine. Alle Arbeiten befassen sich mit dem Thema des Umgangs mit dem öffentlichen Raum und damit, wie sich die Menschen diesen aneignen.