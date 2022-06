Mörbisch feierte seine erste "Starnacht am Neusiedler See"

Die "Starnacht am Neusiedler See" ist am Freitagabend zum ersten Mal in Mörbisch über die Bühne gegangen. Schlagerstars wie Maite Kelly, Beatrice Egli und Die Seer borgten sich die Seebühne samt Kulisse von der diesjährigen Musicalproduktion der Seefestspiele, "Der König und Ich", und spielten am Königshof von Siam ihre Hits. Barbara Schöneberger und Alfons Haider führten durch den Abend. Für Haider sind die beiden Shows am Freitag und am Samstag die letzten der "Starnacht".