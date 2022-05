Schnörkelloser "Macbeth" mit Tiefgang in Linz

Schnörkellos, ernst und dem Text Raum gebend - die Premiere von William Shakespeares "Macbeth" in der Fassung von Heiner Müller Samstagabend in den Linzer Kammerspielen hat den Nerv von Literaturfreunden getroffen. Ab und zu spritzt Blut, gelegentlich fliegen herrenlos gewordene Körperteile herum - vom moderaten Einsatz dieser Grauslichkeiten abgesehen gibt sich die Inszenierung von Schauspielchef Stephan Suschke aber nicht der Versuchung hin, die Bühne in Blut zu ertränken.