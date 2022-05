Szenisch-musikalische Einrichtung "Nathan 575" beeindruckte

In der szenisch-musikalischen Einrichtung "Nathan 575" konfrontiert das Regie-Duo Ludwig Wüst und Maja Savic zentrale Szenen aus Lessings "Nathan der Weise" mit Zeitzeugenberichten von geflüchteten Jüdinnen und Juden aus Niederösterreich. Die beeindruckende Produktion des Landestheaters NÖ im Rahmen der Reihe "Erinnerungsbüro" ist am Freitagabend in der ehemaligen Synagoge zur Premiere gelangt.