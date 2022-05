Der Europäische Kulturpreis wird jährlich im Rahmen einer Gala in einer europäischen Stadt verliehen, zuletzt in Bonn, Wien, Amsterdam oder Dresden. Preisstifter ist das Europäische Kulturforum. Mit dem bronzenen Stier, der Trophäe zum Europäische Kulturpreis sollen herausragende Leistungen von Kulturschaffenden gewürdigt werden. Dass erstmals die Schweiz Schauplatz der Gala ist, setze "einen besonderen Akzent in der Alpenrepublik, die zwar nicht Mitglied er EU ist, wohl aber einen sehr wichtigen Beitrag zur europäischen Kultur leistet", lässt sich Bernhard Reeder, Vorstandsvorsitzender des Europäischen Kulturforums und Organisator, zitieren.

Als Gastgeber fungiert das Tonhalle-Orchester unter seinem Musik-Direktor Paavo Järvi. Zu den ausgezeichneten Musikerinnen und Musikern gehören neben der Cellistin Sol Gabetta die Sopranistin und Wagner- und Strauss-Interpretin Camilla Nylund, der Bassbariton Bryn Terfel, der Anfang diese Jahres zum Kammersänger der Wiener Staatsoper ernannt wurde oder der Geiger Nigel Kennedy, der wie ein Popstar auftritt, aber im ernsten Fach zuhause ist. Zudem werden Dieter Meier und Boris Blank von Yello sowie der Schauspieler Mario Adorf für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der dann 92-Jährige wurde in Zürich geboren, hatte aber zeitlebens ein zwiespältiges Verhältnis zur Schweiz. Er habe nun die Gelegenheit, "in Zürich den Bogen zu seiner Jugend zu schliessen", heisst es in der Mitteilung.

Als Nachwuchskünstler des Jahres erhält der ukrainische Geiger Illya Bondarenko einen Taurus. Zwischen Barock und Jazz zuhause wurde er einem großen Publikum bekannt, als er kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine aus einem Kiewer Heizungskeller eine besondere Botschaft sendete. Der gerade erst 20-Jährige spielte ein ukrainisches Volkslied, in das 90 Musiker aus 29 Ländern einstimmten. Dieser Nachwuchspreis ist mit 10.000 Euro dotiert und damit der einzige Taurus, der mit Geld verbunden ist.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören der Tenor Thomas Hampson, die Sopranistin Anja Harteros, der Maler Gerhard Richter oder Fürst Albert II. von Monaco, die Schauspielerin Sophia Loren, die Modedesignerin und Umweltaktivistin Vivienne Westwood, das Jugendorchester der Europäischen Union und die Scorpions.

