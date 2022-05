documenta fifteen in Kassel setzt erste Zeichen

Wenige Wochen vor Beginn der documenta fifteen finden sich im Stadtgebiet immer mehr Spuren der Weltkunstausstellung in Kassel. "Der Aufbau ist inzwischen an allen Orten in vollem Gange - sowohl was die Infrastruktur betrifft, als auch die künstlerischen Produktionen" teilte die documenta und Museum Fridericianum gGmbH mit.