1 - Das mit Abstand teuerste Gemälde der Geschichte ist "Salvator Mundi" des Renaissance-Meisters Leonardo da Vinci. Es wurde im November 2017 bei Christie's in New York für atemberaubende 450,3 Millionen Dollar versteigert. Hinter dem Kauf soll der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman stehen, was aber nie bestätigt wurde.

2 - Auf Platz zwei kommt "Die Frauen von Algier (Version O)" von Pablo Picasso. Das Ölgemälde aus dem Jahr 1955 wurde im Mai 2015 für 179,4 Millionen Dollar bei Christie's in New York versteigert.

3 - Für 170,4 Millionen Dollar wurde im November 2015 bei Christie's in New York das Gemälde "Liegender Akt" des italienischen Malers Amedeo Modigliani versteigert.

4 - Nochmal Amedeo Modigliani, nochmal "Liegender Akt": Ein weiteres Werk aus der gleichen Serie des Malers erzielte im Mai 2018 bei Sotheby's in New York 157,2 Millionen Dollar.

5 - "Drei Studien von Lucian Freud", ein Triptychon des in Irland geborenen britischen Malers Francis Bacon, wurde im November 2013 für 142,4 Millionen Dollar bei Christie's in New York versteigert. Das Werk entstand 1969.

6 - Der höchste Preis für das Werk eines chinesischen Künstlers wurde im Dezember 2017 für "Zwölf Landschaftsbilder" des Malers Qi Baishi gezahlt. Das 1925 entstandene Werk erzielte bei einer Auktion bei Poly Auction in Peking 140,8 Millionen Dollar.

7 - Das berühmte Werk "Der Schrei" des norwegischen Expressionisten Edvard Munch wurde im Mai 2012 für 119,9 Millionen Dollar bei Sotheby's in New York versteigert.

8 - Mit dem Ölgemälde "Junges Mädchen mit Blumenkorb" aus dem Jahr 1905 ist Pablo Picasso ein weiteres Mal in der Rangliste vertreten. Das Werk aus der Rosa Periode des spanischen Malers wurde im Mai 2018 für 115 Millionen Dollar bei Christie's in New York versteigert.

9 - "Heuhaufen" des französischen Impressionisten Claude Monet wurde im Mai 2019 für 110,7 Millionen Dollar bei Sotheby's in New York versteigert. Das Gemälde gehört zu einer Serie von Bildern, auf denen Monet im Winter 1890/91 Heu- und Getreideschober in ständig wechselndem Licht und bei unterschiedlicher Witterung darstellte.

10 - Ein Gemälde "Ohne Titel' des afroamerikanischen Malers Jean-Michel Basquiat aus dem Jahr 1982 wurde im Mai 2017 für 110,5 Millionen Dollar bei Sotheby's in New York versteigert. Nie wurde bei einer Auktion mehr Geld für ein nach 1980 entstandenes Gemälde gezahlt.