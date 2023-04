Beschaulicher Auftakt zu Doskozils "Freundschaft-Tour" in NÖ

Wo sonst Zaubertricks aufgeführt werden, hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Freitag seine "Freundschaft-Tour" gestartet, mit der er für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender der SPÖ werben will. Im "Magic Theater" in Wiener Neustadt tauschte sich Doskozil im kleinen Rahmen mit Parteikollegen aus. Unterstützung kam vom früheren Klubobmann der SPÖ in Niederösterreich, Reinhard Hundsmüller, und vom Wiener Neustädter Vizebürgermeister Rainer Spenger.