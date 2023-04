"Fest der Freude" heuer mit Konstantin Wecker

Am Wiener Heldenplatz wird am 8. Mai zum elften Mal das "Fest der Freude" über die Bühne gehen. Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) gedenkt dabei der Opfer des Nationalsozialismus und feiert die Befreiung Österreichs von der NS-Terrorherrschaft. Auftreten wird dabei unter anderem der deutsche Sänger Konstantin Wecker. Auch die Wiener Symphoniker sind wieder mit dabei. Am Tag davor findet die jährliche Befreiungsfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen statt.