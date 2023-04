Neue Linzer Technik-Uni bleibt in den Schlagzeilen

Das Bildungsministerium wird die Wahl der TU-Graz-Professorin Stefanie Lindstaedt zur Gründungsrektorin des Linzer Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) - der geplanten Technischen Universität für Digitalisierung - nicht aufheben. Das teilte es am Dienstagnachmittag mit. Gründungskonventsmitglied Helmut Fallmann, Vorstandsvorsitzender des oö. Unternehmens Fabasoft, hatte eine Aufsichtsbeschwerde an das Ministerium gerichtet und trat am Dienstag aus dem Konvent zurück.