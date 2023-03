Misstrauensantrag gegen Ärztekammer-Kurienobmann gescheitert

Der Kurienobmann der Wiener Ärztekammer Erik Randall Huber bleibt im Amt. Ein Misstrauensantrag der Vertrauten von Präsident Johannes Steinhart erhielt in einer Kuriensitzung in der Nacht auf Donnerstag nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, wie ein ÄK-Sprecher der APA sagte. Huber hatte die Affäre rund um die Beschaffungsplattform Equip4Ordi, einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Kurie niedergelassene Ärzte der Wiener Kammer, an die die Öffentlichkeit gebracht.