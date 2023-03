Netzwerk Kinderrechte will Ausgleich für Fehler in Pandemie

Das Netzwerk Kinderrechte verlangt als Konsequenz der Corona-Pandemie unter anderem die Einrichtung einer unabhängigen Kindermonitoringstelle zum Schutz der Kinderrechte. Außerdem sollte es als Kompensationsleistung für in der Pandemie gemachte Fehler psychosoziale Gesundheitsteams an allen Schulen sowie zusätzliche Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen geben, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.