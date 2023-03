ÖVP Salzburg startet in Wahl

Mit der Präsentation ihres Wahlprogrammes ist am Donnerstag auch die Salzburger ÖVP in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 23. April gestartet. Angesichts der massiven Verluste der Landeshauptleute-Parteien bei den vorangegangenen Wahlen sei es die Aufgabe, diesen Trend zu brechen, sagte Spitzenkandidat LH Wilfried Haslauer. Dafür seien viele Gespräche nötig, außerdem ein Plan für die Zukunft, "und dann stellt sich die Frage, wer soll dieses Land in die Zukunft führen."