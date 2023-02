Stefan Petzner insolvent

Der frühere FPÖ/BZÖ-Politiker und nunmehrige PR-Berater Stefan Petzner ist insolvent. Über sein Vermögen als Inhaber der "petzner communications e.U." wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, gaben die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Donnerstag bekannt. Petzner will weitermachen, er bietet den sechs Gläubigern 20 Prozent binnen zwei Jahren an.