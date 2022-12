Fairnessabkommen für NÖ-Wahl wird nicht Realität

Das von der ÖVP vorgeschlagene Fairnessabkommen für den Landtagswahlkampf in Niederösterreich wird nicht Realität. Nachdem sich bereits die übrigen Landtagsparteien ablehnend geäußert hatten, gab es am Mittwoch auch von der SPÖ eine Absage in Richtung der Volkspartei. Der Pakt sei nicht möglich, weil sich die ÖVP "bei tatsächlichen, essenziellen Dingen, die für das Land nötig wären", nicht bewege, sagte Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar bei einer Pressekonferenz.