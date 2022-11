Zelte für Asylwerber in Vorarlberg abgebaut

Die Zeltunterkünfte für Geflüchtete in Feldkirch, die in den vergangenen Wochen für viel Unmut gesorgt hatten, sind am Mittwochmorgen abgebaut worden. Die "Vorarlberger Nachrichten" und der ORF Vorarlberg hatten am Mittwoch über entsprechende Pläne berichtet. Die Einrichtungen waren nie bezogen worden. Weitere im Garten der Justizanstalt in Dornbirn gelagerte Zelte wurden bereits abtransportiert. Mittlerweile sind alle Zelte in Österreich geleert.