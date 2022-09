Ex-Familienministerin Karmasin droht Verfahren

Für Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) wird es juristisch eng. Ihr Anwalt rechnet mit einem Verfahren in der Causa um Aufträge vom Sportministerium, die sich Karmasin mit illegalen Preisabsprachen verschafft habe soll. Für zwei Studien hatte Karmasin dem Ministerium insgesamt 140.268 Euro in Rechnung gestellt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) habe einen entsprechenden Vorhabensbericht auf den Weg gebracht, berichtete die "ZiB1" am Mittwoch.