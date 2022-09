Svazek Spitzenkandidatin der FPÖ bei Salzburg-Wahl

Nach den NEOS und den Grünen haben am Montag auch die Salzburger Freiheitlichen offiziell die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl am 23. April 2023 fixiert. Wenig überraschend hat die Landesparteileitung einstimmig Marlene Svazek nominiert und sie auch wieder als Landesparteiobfrau für den Parteitag am 1. Oktober vorgeschlagen. Das gab Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einem Mediengespräch am Dienstag bekannt.